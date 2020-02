Becali i-a gasit inlocuitor lui Vintila pentru postul de antrenor al FCSB

Ziare.

Becali si-a pierdut rabdarea cu antrenorul caruia i-a promis ca va fi pe vecie la FCSB si a inceput sa caute inlocuitori.Prima varianta gasita de Becali este Edi Iordanescu, pe care a vrut sa-l instaleze in cazul in care Gaz Metan Medias ar fi ratat calificarea in play-off-ul Ligii 1, conform Fanatik Mediesenii s-au calificat in play-off, iar Edi va ramane la Gaz Metan pana in vara. Totusi, Becali spera sa-l convinga macar din vara sa accepte functia de antrenor.Becali l-a dorit si in trecut pe Edi Iordanescu, dar acesta a refuzat propunerea primita.In aceste conditii, Becali ii mai acorda credit lui Bogdan Vintila inca un meci, cel din deplasarea de la Botosani."Mai are un meci. Daca nu castigam, o sa ma implic eu", a avertizat Becali dupa remiza cu Chindia.C.S.