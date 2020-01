Becali ia o decizie neasteptata la FCSB

Ziare.

Finantatorul ros-albastrilor a anuntat ca vrea sa scape de fundasul dreapta Cristian Manea.Dublu campion cu CFR Cluj si inclus in echipa ideala a EURO U21, Manea a fost transferul verii la FCSB, dar Becali vrea sa renunte la el dupa doar cateva luni.Astfel, el a fost propus la codasa FC Voluntari si la Gaz Metan Medias."L-am oferit pe Cristi Manea mai multor cluburi , precum FC Voluntari si Gaz Metan", a spus Becali pentru Gsp. In varsta de 22 de ani, Manea a prins doar 4 meciuri pentru FCSB, fiind rezerva lui Vali Cretu.Totodata, Becali a vorbit si despre situatia altor jucatori de pe lista neagra."Pe Diogo Salomao, Claudiu Belu, Thierry Moutinho, Alexandru Stan si Adi Popa si inca cativa i-am propus mai multor cluburi, printre care Gaz Metan sau FC Voluntari. Cine vrea sa-i ia, sa-i ia! Am vorbit si cu Edi Iordanescu, cu Mihai Teja , cu toata lumea.Eu nu-i dau afara. Le platesc diferenta de salariu daca vor pleca. Daca nu, vor sta si isi vor lua banii. Nu pacalesc pe nimeni, nu imi bat joc de jucatori", a adaugat Becali.