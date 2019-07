Becali pune la zid un jucator de la FCSB: "Asa de slab?"

Ziare.

Latifundiarul s-a aratat profund nemultumit de evolutia lui Ioan Hora si sustine ca in momentul de fata gruparea din Berceni nu are atacant.A mai fost criticat si "Mbappe" Coman, Becali sustinand ca acesta a irosit cea mai mare ocazie a partidei."Nu pot sa zici nici da, nici nu. Am avut ocazii, dar n-am marcat. Cea mai mare a fost ocazia lui Coman, trebuia s-o bage-n poarta! Am avut si doua lovituri, care in opinia mea, daca aveam executant, trebuia sa dea gol! Coman da pasa la portar, ia pozitia lui Ronaldo , dar a uitat sa vorbeasca cu Ronaldo. El da pasa la portar.N-avem atacant. Nu este Hora atacant, e ceva pe acolo, care se plimba. Il asteptam pe Bizon, ce sa facem. Astazi a fost slab, nu ma asteptam. Asa de slab? A avut si meciuri bune, dar asa de slab?Sunt cupe europene, jucatorii n-au putut sa joace, a vrut sa-i odineasca. Nu pot sa fiu suparat, n-am cum. Am dominat jocul cap-coada. Toti jucatorii au venit obositi de la lotul national", a spus Becali la DigiSport. FCSB a facut primul pas gresit din acest campionat, scor 0-0 , pe terenul lui Sepsi OSK in etapa a doua a Ligii 1.Dupa acest rezultat, FCSB a acumulat 4 puncte in primele doua etape, iar Sepsi doua puncte. Etapa urmatoare, FCSB va primi vizita lui FC Botosani, iar Sepsi se deplaseaza la Medias.