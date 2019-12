Becali spune ca antrenorului de la FCSB i-a trecut glontul pe la ureche in partida cu Gaz Metan

Ziare.

Vintila l-a scos la pauza pe Harlem Gnohere si l-a introdus pe Olimpiu Morutan, spre nemultumirea lui Becali, care nu isi daduse acordul pentru aceasta mutare.Obisnuit sa decida schimbarile de la FCSB, Becali spune ca Vintila si-a asumat un mare risc."M-a surprins schimbarea lui Gnohere cu Morutan, deoarece pe mine unul Bizonul chiar m-a multumit cum a jucat. Ce vreti sa faca mai mult? Nu stim toti ca are kilograme in plus? Acum ce mai comentam?Pana la urma a iesit bine, deci pot sa-i spun bravo lui Vintila. Pe mine ma intereseaza cand ma uit la finalul meciului si vad cat indica tabela de marcaj. Erau foarte importante cele trei puncte pentru noi, deoarece trebuie sa punem presiune pe CFR Cluj . Dar daca tabela nu era asa dupa schimbarea lui Gnohere, atunci era o mare problema. Nu mai am chef de pasi gresiti, iar eu nu glumesc cu nimeni. Nu mai este de joaca", a spus Becali pentru Pro Sport Gigi Becali a dezvaluit recent ca s-a implicat peste toti antrenorii pe care i-a avut lal echipa in ultimii 16 ani, de cand este patronul ros-albastrilor.FCSB a castigat partida cu Gaz Metan Medias cu 2-0 si a urcat pe locul 4 in Liga 1 C.S.