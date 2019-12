Becali transfera din Liga 1: "M-a sunat Gigi"

Ziare.

Finantatorul moldovenilor, Valeriu Iftime, dezvaluie ca a fost sunat in urma cu cateva zile de omologul sau de la FCSB.Iftime n-a apucat sa raspunda, insa e convins ca Becali a incercat sa-l contacteze pentru a-l intreba de fundasul central Andrei Miron."Situatia cu transferul lui Miron la FCSB este un pic ciudata. Gigi a vorbit la TV de el, dar nu a apucat sa vorbeasca si cu mine. In urma cu cateva zile Gigi m-a sunat, dar am vazut prea tarziu apelul de la el si am spus ca o sa il resun eu, dar voi face acest lucru dupa Craciun", a spus Iftime pentru Prosport "Dar mi-am dat seama ca Gigi Becali a vrut sa vorbim despre Miron pentru ca este clar ca pe Chindris nu il las sa plece acum. Pentru o suma nu foarte mare, ma inteleg eu cu Gigi, as putea sa il las la FCSB. Eu zic ca Miron poate sa faca fata la FCSB, dar va asigur ca nu are nici probleme cu kilogramele in plus asa cum a spus Ionut Rada. Miron era peste Burca ca valoare atunci cand cei doi faceau pereche in aparare la Botosani", a continuat acesta.Andrei Miron are 25 de ani si joaca la FC Botosani din 2015, cand a fost transferat de la Otelul Galati.