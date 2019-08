Becali vine cu vesti noi despre numirea noului antrenor de la FCSB: Maine va fi la antrenament

Ziare.

Finantatorul ros-albastrilor a mentionat ca are doi antrenori straini pe lista si ca anuntul oficial il va face marti."In finala au intrat doi antrenori straini. Sunt antrenori cunoscuti. Probabil va fi maine la antrenament. Este un antrenor care a mai pregatit o echipa din Romania", a spus Gigi Becali la Digi Sport.Din cate se pare, pe lista ar fi si portughezul Toni Conceicao, care a mai pregatit-o pe CFR Cluj , dar si Cristiano Bergodi , actualmente la FC Voluntari.In plus, Becali a mentionat ca viitorul antrenor va beneficia de libertate totala. Becali a mai facut acest anunt si in trecut si nu s-a tinut de cuvant."Doar merg la meci ca un prost si dau banii ca idiotul! Nu ma mai intereseaza nimic! Cat de curand vom avea antrenor", a mai spus Becali.C.S.