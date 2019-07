Becali vrea sa dea afara un jucator de la FCSB dupa doar doua meciuri

Ziare.

Acesta l-a nemultumit pe Becali prin evolutia din meciul cu Hermannstadt, castigat de FCSB cu 4-3.Becali spune ca Belu are deja ultimatum si e posibil sa-l dea afara in perioada urmatoare. De altfel, FCSB cauta deja un nou fundas dreapta."Fundas dreapta, Belu, a fost praf. Sa ma ierte ca folosesc cuvantul asta, dar asta e ceea ce cred eu. Caut sa fac echipa puternica.Golurile le-am luat din cauza faptului ca nu avem fundas dreapta. Belu, daca nu se prezinta cum trebuie in urmatoarele doua luni, pleaca. A vrut sa semneze contract alb sa fie liber sa plece. Acum mi-am dat seama ce inseamna Steaua . Ai valoare, joci. Vina a jucat de 5 ori mai bine decat la Viitorul . Ori vii si faci treaba, ori vii si nu mai joci nici ce jucai la Astra. La Steaua nu avem timp, ori faci treaba, ori pleci. Belu are concurenta, il are pe Roman, il are pe Ovidiu Popescu. La Steaua cand vii, mai ales la inceput, nu ai nevoie de concurenta", a spus Gigi Becali la PRO X.Belu a venit la FCSB in aceasta vara, liber de contract dupa despartirea de Astra Giurgiu C.S.