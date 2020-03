Becali vrea sa taie salariile jucatorilor de la FCSB si cere ajutorul Guvernului

Ziare.

Finantatorul ros-albastrilor spune ca regulamentul ar trebui schimbat in asa fel incat jucatorii sa incaseze doar o parte din bani cat timp campionatul este suspendat. Mai mult, Becali spune ca si Guvernul ar putea interveni ca sa suporte o parte din salariile fotbalistilor."Fotbalistul, ca orice om, trebuie sa castige bani daca munceste. Daca nu muncesti, nu castigi bani. E forta majora si se vor face reguli in asa fel incat sa platim procentual cat putem noi. Cluburile stau in drepturile de televizare. Se vor lua niste procente, 30-50-60%, nu stiu. Daca nu presteaza munca, nu poti sa platesti. Sau sa plateasca Guvernul", a spus Becali la Pro X.Apoi, Becali a afirmat ca e dispus sa iasa din fotbal in cazul in care meciurile de fotbal nu vor fi reluate in curand."Daca nu se joaca in Spania, Franta, ce rost are? Eu acolo vand jucatorii. Daca afacerea nu mai este, la revedere! Ii zic lui Talpan 'Bai tata, vino tu si ia echipa!'. Oricum, cu siguranta nu vor mai prelungi dupa 30 aprilie", a adaugat Becali.Meciurile din Romania au fost suspendate cel putin pana pe 31 martie, dar mai mult ca sigur termenul va fi prelungit.C.S.