"Bizonul" Gnohere, exclus din lotul FCSB inaintea derbiului cu Universitatea Craiova

Atacantul in varsta de 31 de ani nu a facut deplasarea impreuna cu colegii sai pentru meciul de la Craiova, anunta Digi Sport.Cei de la FCSB au luat aceasta decizie deoarere Gnohere nu a reusit sa treaca "proba cantarului".In urma cu doua saptamani, "Bizonului" i s-a transmis ca trebuie sa slabeasca urgent, insa acest lucru nu s-a intamplat.Francezul are 7 kilograme in plus, motiv pentru care a fost scos din lot si va fi amendat.Chiar si cu aceste kilograme in plus, Gnohere a marcat golul victoriei FCSB in partida cu Viitorul Constanta de etapa precedenta.Totusi, el a fost scos din lot desi este cel mai bun marcator din ultimele sezoane.Partida dintre Universitatea Craiova si FCSB va avea loc duminica, de la ora 21:00, in direct pe Ziare.com.C.S.