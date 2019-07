Bogdan Andone reactioneaza dupa ce Gigi Becali a anuntat ca se gandeste sa-l demita

Ziare.

Tehnicianul in varsta de 44 de ani anunta, insa, ca nu se teme de demitere si ca are nevoie de timp pentru ca echipa sa aiba rezultatele dorite."La orice echipa poti sa fii schimbat si te tin doar rezultatele. Cand nu ai rezultate, sansele sa pleci sunt mari. Asa e in fotbal, esti cu bagajele pregatite mereu", a spus Andone in cadrul unei conferinte de presa."Suntem inca departe e jocul pe care ni-l dorim, dar cu timpul vom putea ajunge acolo. Nu cred ca e un start ratat de sezon", a completat acesta.Vezi si: Situatia dificila cu care se confrunta Bogdan Andone la FCSB Bogdan Andone a fost numit in functia de antrenor principal al lui FCSB in aceasta vara, dupa ce Gigi Becali a fost refuzat de mai multi antrenori.Cu Bogdan Andone pe banca, FCSB a obtinut pana acum trei victorii in cele trei meciuri jucate in Europa League, insa in Liga 1 are doar o victorie, un egal si o infrangere in primele trei etape.Dupa infrangere de luni cu Botosani, Becali i-a reprosat lui Bogdan Andone ca n-a reusit sa implementeze sistemul 4-3-3 la FCSB si ca nu are autoritate in fata jucatorilor.I.G.