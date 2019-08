Bogdan Vintila a avut prima conferinta de presa ca antrenor la FCSB. Ce capitani a anuntat si ce schimbari vor fi in meciul cu Gaz Metan

Ziare.

com

O conferinta de presa oficiala dinaintea partidei de duminica de la Gaz Metan Medias, una extrem de dificila cu trupa lui Edi Iordanescu, mai ales ca vine dupa 4 infrangeri la rand ale stelistilor.Vintila, fost portar in Liga 1 la FC Arges si Rapid , a anuntat ca va face mai multe modificari in primul 11 fata de partida de joi cu Vitoria Guimaraes, urmand sa menajeze mai multi titulari pentru returul de saptamana viitoare:"Totul este nou pentru mine! S-ar putea sa mai spun lucruri gresite, dar este un volum foarte mare de munca. Imi doresc ca la meciul de maine sa avem multa inspiratie. Ne asteapta un meci dificil, dar nu chiar foarte greu. Gaz Metan este o echipa buna pe teren propriu, dar are si momentele ei mai putin bune. Am gasit un lot bun de jucatori , un grup bun. Sunt increzator ca vom face treaba buna.La ce lot am la dispozitie, nu conteaza modificarile! Toti sunt jucatori foarte buni si trebuie sa castigam. Pintilii si Tanase raman capitani. Pe langa ei, mai sunt jucatori cu personalitate. Pentru moment, ei vor purta banderola. Poate multi vor rade de mine, vor face misto de mine, dar eu atat timp cat voi avea credinta in Dumnezeu nu ma tem de nimic la FCSB. Avem cele mai bune conditii, am un lot bun, mergem sa castigam toate meciurile", a punctat noul tehnician al echipei in rosu si albastru, vicecampioana Romaniei.Amintim ca joi, FCSB si Vitoria au remizat la Giurgiu, scor 0-0, in play-off-ul Europa League.FCSB va evolua duminica in deplasare la Gaz Metan Medias, in runda curenta de Liga 1, de la ora 21, meci LIVE text pe Ziare.com.D.A.