Bogdan Vintila, despre meciul cu Viitorul si reintalnirea cu Hagi

"Urmeaza un joc important cu o echipa foarte buna, o echipa foarte bine organizata si cu un antrenor foarte bun. Ne asteapta un joc dificil, dar am incredere ca jucatorii mei sunt conectati si pregatiti pentru a da o riposta ferma celor de la Viitorul. Va fi o intalnire foarte interesanta din punct de vedere tactic. Eu consider ca jucatorii mei sunt mult mai bine motivati si pregatiti pentru aceasta disputa. Suntem intr-un mars spre locul I si trebuie sa trecem si peste acest joc cu Viitorul, pe care imi doresc sa-l castigam. Clasarea pe primul loc este obiectivul meu si al clubului. E meritul jucatorilor in victoriile din deplasare din ultimul timp, pentru ca reusesc sa se capaciteze. Este probabil o mobilizare generala atunci cand ai suporterii adversi contra ta", a afirmat tehnicianul."Va fi o intalnire speciala cu Hagi, ma bucur ca o sa-l revad. In rest, suntem adversari si ne respectam. Ne dorim sa fim pe primul loc, play-off-ul este un obiectiv momentan, dar cel mai important este locul I, acolo vrem sa ajungem. Vom face tot posibilul sa castigam campionatul, insa in momentul acesta suntem intr-o cursa catre locul I. Cu Dan Petrescu sau fara Dan Petrescu, important e ce facem noi. Eu ma canalizez pe ceea ce am eu si echipa de facut, nu pe eventualele greseli ale adversarilor. Cu Dan Petrescu sau fara el, CFR Cluj ramane o echipa puternica", a adaugat antrenorul.Vintila a mentionat ca are in continuare nevoie de Florin Tanase, dar daca acesta va fi vandut in pauza competitionala din iarna nu va fi nicio problema. "Florin Tanase e un jucator care are un travaliu foarte mare, alearga mult si asta e un factor care ma face sa-l folosesc in atac, dar nu neaparat atacant central. El face efort, pe langa celelalte calitati pe care le are. Este un jucator bun de care avem nevoie. Dar daca are oferta si pleaca nu e nicio problema nici asa. Orice e binevenit, si daca ramane si daca pleaca. Cu siguranta vor fi schimbari in lot in iarna, dar nu vreau sa discut despre ele pentru ca mai avem doua meciuri importante cu echipe din play-off", a precizat Bogdan Vintila.Echipa de fotbal FCSB intalneste, duminica, de la ora 20:30, in deplasare, formatia FC Viitorul, intr-o partida contand pentru etapa a 21-a a Ligii I.