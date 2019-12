Bogdan Vintila ii raspunde lui Victor Piturca

Ziare.

"Asteptam cu nerabdare acest joc pentru ca vrem sa ne continuam drumul catre locul I. Vrem sa incheiem anul cu un rezultat pozitiv in fata Craiovei, ultima impresie conteaza. Ne dorim sa castigam cele trei puncte maine seara. Universitatea Craiova este o echipa puternica, o echipa cu jucatori si un antrenor foarte valorosi si tocmai de aceea ne dorim victoria pentru ca ea ne da si masura valorii noastre. O victorie ne-ar consolida pozitia in clasament, prezenta in play-off. Craiova are jucatori care pot face diferenta, dar ca joc al echipei nu vreau sa comentez. Trebuie sa jucam doar la victorie. Cele trei puncte puse in joc vor da o stare de incrancenare pe teren, dar noi ne dorim sa jucam un fotbal bun si sa castigam", a spus tehnicianul."Aristidis Soiledis va juca in meciul cu Universitatea Craiova, nu am spus asta niciodata, dar o spun acum. El este pregatit, dar nu zic si pe ce post va juca", a adaugat Vintila.Antrenorul sustine ca nu a calculat cate puncte a castigat FCSB de la instalarea sa in functie: "Sincer sa fiu cand am venit la FCSB nu m-am gandit pe ce loc vreau sa ajung la final de an, dar imi doream sa dau incredere jucatorilor mei. Asta a fost obiectivul meu principal cand am venit aici. Sa le demonstrez jucatorilor ca sunt buni si ca pot mult mai mult. Nu am calculat cate puncte am strans, dar e bine ca suntem acolo. Pentru noi a fost un parcurs normal".Referitor la declaratia lui Victor Piturca, antrenorului formatiei Universitatea Craiova, cel are a spus ca patronul Gigi Becali conduce de fapt echipa FCSB, Bogdan Vintila a afirmat: "Eu il respect pe domnul Piturca, dar ca sa fie un razboi psihologic acesta ar trebui continuat. Iar eu nu continui nimic. Am incercat de cand sunt aici sa am un comportament adecvat. Pe mine din pepeni nu ma mai poate scoate nimic. Eu vreau sa avem toti respect pentru ceilalti colegi. Eu imi vad de treaba mea. Eu nu am de ce sa ma simt jignit, e parerea unui om, atat".Echipa de fotbal FCSB intalneste, duminica, de la ora 20:00, pe teren propriu, formatia Universitatea Craiova, intr-o partida contand pentru etapa a 22-a a Ligii I, ultima care se va disputa in acest an.