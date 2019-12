Bogdan Vintila isi da nota 4 pentru munca depusa la FCSB: La ce distanta se afla formatia "ros-albastra" de CFR Cluj

Ziare.

Antrenorul "ros-albastrilor" isi da nota 4 pentru munca depusa la FCSB."Sa-mi dau nota... Patru! Pentru ca trebuia sa castiga inca doua jocuri. Trei jocuri, de fapt. Eu sunt mai drastic cu mine", a spus Bogdan Arges Vintila in cadrul unei conferinte de presa.FCSB ocupa locul 6 in clasamentul Ligii 1, cu 27 de puncte stranse in 17 meciuri, la 8 puncte in spatele primei clasate, CFR Cluj, care are, insa, un meci in plus disputat.Bogdan Arges Vintila a fost instalat in functia de antrenor principal al lui FCSB la sfarsitul lunii august.Cu Bogdan Arges Vintila pe banca, echipa a inregistrat 9 victorii, doua rezultate de egalitate si trei infrangeri.I.G.