Bogdan Vintila si-a ales un nume surpriza ca antrenor secund la FCSB - surse

Ziare.

com

Astfel, un nume cu rezonanta in fotbalul romanesc va fi secundul lui Vintila, e vorba de Ovidiu Stanga, fostul important jucator al Universitatii Craiova, cel care in CV si-a mai trecut echipe precum PSV Eindhoven, Salamanca sau Dinamo Informatia a fost confirmata de directorul sportiv al lui FCSB, Narcis Raducan: "Este adevarat ca Bogdan Vintila doreste sa isi intareasca staff-ul tehnic, iar Ovidiu Stanga este unul dintre cei care se afla pe lista lui. Insa, cel mai probabil, Bogdan va lua decizia finala saptamana viitoare, deoarece pe acea lista mai sunt si alte nume. Inca nu este totul stabilit", puncta acesta pentru cotidianul ProSport Stanga are 46 de ani, s-a stabilit impreuna cu familia in Olanda si pana acum a mai antrenat la echipele de tineret ale lui PSV, dar si la nationalele de juniori ale Romaniei, Under 18 si 19.Are un singur sezon ca "principal" in Romania, la Universitatea Craiova , in sezonul 2013/2014.Apropo de Craiova, FCSB va evolua duminica seara chiar in deplasare la aceasta mare rivala, de la ora 21, in Banie, meci LIVE pe Ziare.com, chiar la debutul pe banca al lui Victor Piturca la gazde, care revine dupa 9 ani in fotbalul romanesc.D.A.