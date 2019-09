Ce a provocat seria de accidentari a jucatorului de la FCSB aflat in pragul retragerii din fotbal

Ziare.

Medicul care se ocupa de interventiile chirurgicale ale fotbalistilor campioanei, Ion Bogdan Codorean, spune ca o hernie de disc ce nu a fost diagnosticata in timp util ii pune cariera sub semnul intrebarii lui Momcilovic.Asta pentru ca fundasul sarb si-a provocat mai multe rupturi musculare prin miscari prin care incerca sa isi protejeze corpul de durerile de spate."El a avut o hernie de disc si evident tot felul de dureri tipice sau chiar atipice. Din cauza acestei hernii si a miscarilor pe care le facea, pentru ca el incerca sa-si protejeze coloana, involuntar a facut cateva rupturi musculare, una dupa alta... Dupa care au aparut si alte dureri la spate pe care el a incercat sa le trateze nechirurgical, dar a fost nevoie sa se opereze", a dezvaluit doctorul pentru Gazeta Sporturilor Operat de hernie de disc, Momcilovic de pregateste separat de mai bine de o luna si nu se stie cand sau daca va mai reveni pe teren.Codorean spune ca el este recuperat din punct de vedere medical, insa sportiv nu stie daca fundasul va mai avea forta sa revina."Pacientii sunt diferiti, iar medicina nu e perfecta. Nu exista in momentul de fata ceva perfect! Dar medicina acum este la cel mai inalt nivel. Din punct de vedere medical, sunt convins ca Momcilovici poate sa revina. Sunt si alti sportivi care s-au mai operat de hernie de disc si care au revenit si au jucat. Acum... Ca el vrea sa mai continue sau nu, nu stiu. Dar medical o sa-si revina", a mai spus Codorean.Momcilovic mai are contract cu FCSB pana in vara anului 2020 si incaseaza un salariu de 15 mii de euro lunar de la echipa din Berceni.