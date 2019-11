Ce spune Bogdan Vintila dupa esecul lui FCSB cu Astra. Care sunt ultimele informatii despre situatia lui Gnohere din spital

Ziare.

La finalul jocului, aflat in zona mixta la discutiile cu jurnalistii, Vintila a adus ultimele vesti despre atacantul francez: "Importanta acum este starea de sanatate a lui Harlem. E bine acum. A facut o comotie, e la spital si, din ce am inteles de la domnul doctor, e intr-o stare buna", a vorbit imediat dupa joc Vintila pentru televiziunea DigiSport.Reamintim faptul ca Gnohere a cazut dupa o ciocnire dura cu portarul Lazar in careu, in minutul 85 al partidei de mai sus. Lui i s-a montat un guler cervical de imobilizare chiar pe teren si a fost transportat de urgenta la spital.Intrebat si despre aceasta infrangere, care stopeaza seria de 11 meciuri la rand fara esec, fostul portar de la FC Arges si Rapid a tinut sa precizeze: "Nu e o infrangere dura, e o infrangere care a venit la momentul potrivit, pentru ca ne trezeste si ne da posibilitatea sa ne reevaluam pozitia si ce avem de facut in continuare. Sper ca e benefic pentru urmatoarele 5 jocuri.Am venit dupa o perioada buna, dar am avut si multi jucatori plecati. O mare parte din lot a venit joi si ne-am antrenat o singura zi impreuna, dar nu astea sunt cauzele. Important e ce invatam dupa acest joc, acum meciul nu se mai poate intoarce, e deja istorie", a punctat Vintila pentru aceeasi televiziune mai sus citata.Astra a invins clar FCSB cu 3-1 in runda curenta de Liga 1 si a urcat pe 2 in Liga 1. FCSB ramane pe 5 in campionat si este la 7 lungimi distanta de lidera CFR Cluj Citeste si:D.A.