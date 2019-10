Ce spune Bogdan Vintila dupa victoria clara a lui FCSB la Hermannstadt. L-a laudat pe MVP-ul Coman

Ziare.

Formatia stelista a invins in etapa cu numarul XIV-a a Ligii 1, dupa un joc perfect facut de Florinel Coman in special: "Este meritul jucatorilor pentru acest rezultat, pentru ca ei au jucat, au suferit, au depus foarte mult efort si ma bucur ca efortul lor a fost rasplatit cu acest scor.Stiam ca cei de la Hermannstadt au o echipa masiva, fundasii centrali masivi si am incercat sa ducem cat mai mult jocul intre linii si de acolo sa luam actiuni individuale unu la unu, pentru ca avem jucatori cu calitate", au fost primele vorbe spuse de Vintila la conferinta de presa de dupa joc.Acesta l-a laudat in special pe Coman, care a fost fara indoiala MVP-ul partidei, cu doua goluri si doua pase de gol: "Mi se pare normal ca in sfarsit isi arata si el adevarata valoare, a inteles mesajul pe care i l-am transmis si ma bucur foarte mult pentru el, pentru ca este un jucator foarte bun, care poate ajuta si echipa nationala Este jucatorul decisiv, dar echipa munceste pentru el, si ceilalti jucatori sunt importanti, pentru ca il sustin si il ajuta cu mingi. El este cel care concretizeaza actiunile si bineinteles mai avem si alti jucatori care pot finaliza actiunile echipei", si-a incheiat discursul fostul portar de la FC Arges sau Rapid FCSB a urcat pe 5 dupa aceasta victorie, a treia din ultimele 5 etape de Liga 1 . Gruparea in ros-albastru are 21 de puncte, 6 mai putine ca lidera CFR Cluj Urmeaza pentru trupa lui Vintila un meci acasa cu Sepsi.D.A.