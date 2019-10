Ce spune Florinel Coman dupa derbiul dintre FCSB si Dinamo

Ziare.

Fostul jucator de la Viitorul a marcat un gol superb la coltul lung in minutul 28, egaland la unu pe tabela, iar toate detaliile despre acest mare derbi vi le puteti reaminti mai jos:La interviurile de dupa meci, cu televiziunile aflate in zona mixta, Florinel Coman a spus:"Lucrurile merg foarte bine, am devenit fotbalist matur, altadata cadeam la fiecare atingere de balon, acum ma simt mai puternic fizic si mental. Este un punct, incerc la fiecare meci sa dau totul. A fost un gol norocos, am intrat cu incredere iar galeria ne-a impins de la spate in momentele grele. A fost un meci pe care toata lumea il astepta, un meci incendiar aici nu mai conteaza locul din clasament nu conteaza cate meciuri fara victorie ai", puncta in prima faza jucatorul stelist de 21 de ani.Tanarul jucator a fost intrebat si despre conflictul in care a fost implicat, care a dus la intreruperea partidei, dupa ce in el au fost aruncate mai multe obiecte, cand vroia sa execute un corner: "Este galeria adversa, au fost multi, nu puteam sa bat acel corner. Asa este la un derbi, asa a fost mereu. Imi cer scuze pe aceasta cale pentru gestul pe care l-am facut, nu am ce sa comentez mai mult", a incheiat tirada sa, Coman, jucator cu numarul 7 pe spate la FCSB.Este al treilea gol intr-un derbi pentru Florinel, impotriva celor de la Dinamo.Citeste si:D.A.