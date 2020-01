Ce spune Florinel Coman dupa golul fabulos pe care l-a marcat in ultimul amical al lui FCSB (Video)

Ziare.

Sambata a evoluat FCSB cu nemtii de liga secunda, iar Coman a marcat un gol care a facut inconjurul presei din Romania, un gol pe care il puteti urmari in imagini VIDEO pe acest link La finalul partidei, Coman s-a bucurat ca si-a putut ajuta echipa cu un asemenea gol: "Da, ma bucur ca am dat un gol frumos, mi-am ajutat echipa. Important e ca ne-am facut antrenamentul. Nu eram sigur ca voi inscrie, dar mi-am incercat norocul. Ma bucur ca mi-a iesit", a punctat tanara extrema de 21 de ani, intr-un interviu pentru Gazeta Sporturilor. Intrebat despre faptul ca multi suporteri romani au venit in Spania sa vada meciul, el a spus: Steaua mereu a avut suporteri si in alte tari. Vin romani de peste tot sa ne vada, si in alte tari. Ne bucuram ca sunt alaturi de noi si ii asteptam si la urmatorul amical".In fine, la final, jucatorul cu selectii deja si la echipa mare a nationalei Romaniei a fost intrebat daca i-a crescut acum cota dupa acest gol minunat: "Nu stiu, nu sunt transfermarkt (n.r.: site-ul care se ocupa cu calcularea cotei fiecarui fotbalist in functie de evolutiile sale) sa pot spune. Ma simt la fel cand aud tot felul de milioane vehiculate in jurul meu", incheia fotbalistul stelist.FCSB a mai disputat un amical in Spania, pierdut cu 1-0 in fata celor de la FC Basel, din Elvetia.Pentru trupa lui Gigi Becali urmeaza acum un amical cu Lokomotiv Moscova, Rusia, pe 20 ianuarie, de la 17.30.D.A.