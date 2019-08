Ce suma de bani trebuie sa plateasca Gigi Becali pentru a-l aduce pe Laurentiu Rosu la FCSB

Ziare.

Mai nou, ultimul nume aflat pe lista latifundiarului din Pipera este Laurentiu Rosu, fostul decar al Stelei, actualmente antrenor la nationala Romaniei Under 18.Iar Rosu, avand in vedere ca este sub contract cu FRF , are si o clauza de reziliere, iar echipa care vrea sa il convinga trebuie sa plateasca Federatiei suma de 30.000 de euro, dupa cum anunta Sport.ro Rosu a fost secundul Stelei in ultima perioada in care echipa in ros-albastru cucerea titlul in Romania, in 2015, cand antrenor principal era Costel Galca , care cucerea tripla, titlu - Cupa Romaniei si Cupa Ligii.Ca fotbalist, Rosu la Steaua a cucerit 5 titluri, 3 cupe si 3 supercupe.A plecat apoi in Spania, unde a evoluat pentru grupari ca Numancia sau Huelva.D.A.