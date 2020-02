Cea mai tare gluma dupa derbiul dintre Dinamo si FCSB: Becali spunea ca se va spanzura in cazul unui esec

Ziare.

Inaintea meciului, Becali era sigur de victorie si sustinea ca se va spanzura in cazul in care va pierde acest meci."Daca ne bate Dinamo, pun o spanzuratoare direct la mijlocul terenului. Pe bune, daca ne bate Dinamo, la revedere. Alta solutie nu am. Nu ma mai intereseaza fotbalul.Nu e vorba de orgoliu, ci inseamna ca nu avem nicio perspectiva. Dinamo este in play-out, cum sa ma bata? Ma bate echipa de pe locul 9? Daca ma bat, inseamna ca nu am ce cauta la fotbal", spunea Becali la Digi Sport.Dupa esecul din derbiul de duminica seara, pe retelele de socializare Becali a devenit tinta ironiilor.In plus, internautii au amintit ca numele marcatorului primului gol al lui Dinamo, Sin, inseamna pacat in limba engleza, iar Lazar, autorul celui de-al doilea gol, are si el un nume cu conotatii religioase.Amintim ca Dinamo a castigat cu 2-1 derbiul Romaniei cu FCSB Dupa acest rezultat, FCSB ocupa locul 3 in Liga 1 , cu 43 de puncte, sase sub liderul CFR Cluj In schimb, Dinamo a urcat pe locul 8, cu 34 de puncte, si va juca in play-out si anul acesta.In ultima etapa a sezonului regulat, FCSB va primi vizita Chindiei Targoviste, iar Dinamo se va deplasa la Gaz Metan Medias.C.S.