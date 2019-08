Cehii exulta inaintea meciului cu FCSB din Europa League: Planetele nici ca se puteau alinia mai bine

Ziare.

com

Jurnalistii de la Sport.cz noteaza ca pe cei de la Mlada i-a lovit norocul, deoarece FCSB se afla intr-o situatie deplorabila."Planetele nici ca se puteau alinia mai bine pentru Mlada Boleslav! Adversara din Romania este fara stadion, antrenor si trei jucatori de baza!Fosta Steaua , redenumita in FCSB de controversatul milionar George Becali, a avut niste zile fierbinti recent", a scris sursa citata.De asemenea, portarul celor de la Mlada, Jan Seda, considera ca Mlada este favorita."FCSB nu se afla intr-un moment ideal, ceea ce ar putea reprezenta un mic avantaj pentru noi. In plus, faptul ca se joaca la Giurgiu este un avantaj pentru noi", a comentat Seda.Partida tur dintre FCSB si Mlada Boleslav va avea loc joi, de la ora 21:30, in direct pe Ziare.com.C.S.