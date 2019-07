CFR Cluj, FCSB si U Craiova in cupele europene: Iata unde putem viziona meciurile

Ziare.

com

Miercuri seara, de la ora 21:00, campioana Romaniei se va infrunta cu Astana in mansa secunda a turului I preliminar din Liga Campionilor.Meciul CFR Cluj - Astana (in tur 0-1) va fi transmis in direct de postul Digi Sport 1.Apoi, joi seara vor intra in scena FCSB si U Craiova, in mansa secunda a turului I preliminar din Europa League, dupa cum urmeaza:19:00 U Craiova - Sabail (in tur 3-2), in direct pe Digi Sport 120:00 Milsami Orhei - FCSB (in tur 0-2), in direct pe Pro TVToate cele trei partide vor putea fi urmarite, in format LIVE text, pe site-ul Ziare.com.I.G.