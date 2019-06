Cine e noul pusti minune de la FCSB, marcator a doua goluri in primul amical al verii. Mihai Stoica: O sa auziti de el

Ziare.

com

A fost 7-0 pentru gruparea condusa de Bogdan Andone in premiera, iar un jucator tanar a stralucit, marcand de doua ori in poarta celor de la Coltea Brasov.Adrian Nita, 16 ani, este cel care a iesit la rampa in acest amical, cu doua goluri marcate in cele 45 de minute in care a evoluat.Nita a dat doua goluri, doua pase decisive si a scos si un penalti si intr-o partida castigata sezonul trecut de FCSB Under 17 in partida cu Rapid Despre acest jucator, MM Stoica, director sportiv la FCSB, spunea: "Pe Nita il vad ca pe cea mai mare speranta a academiei noastre. E nascut in 2003, e mai mic si decat Ianis Stoica. Nita va ajunge un fotbalist de care se va auzi, va spun asta cu certitudine! A subordonat deja Dinamo la categoria lui de varsta. Asa cum am spus de Man, cand nu-l stia nimeni, ca va ajunge un mare fotbalist, asa zic si acum. O sa auziti de el".Adrian Nita a fost luat de Mihai Teja sezonul trecut in cantonamentul de pregatire din Spania, la Marbella, impreuna cu echipa mare.Fazele VIDEO superbe realizate de Nita le puteti urmari pe acest link D.A.