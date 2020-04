Cine este singurul jucator de la FCSB care se opune reducerii salariilor dictata de Gigi Becali

Ziare.

com

Jucatorul sarb este singurul care nu a cedat pana acum la negocierile cu patronul Becali, cel putin pentru moment. Fundasului ii expira contractul cu gruparea in ros-albastru pe 30 iunie, asa ca isi permite sa negocieze mai ferm cu latifundiarul din Pipera.Planici are in prezent cel mai bun salariu de la FCSB, cu mult peste colegii sai care deja au acceptat reducerea salariala, avand in vedere suspendarea campionatului din cauza pandemiei de coronavirus. El castiga 15.000 de euro lunar si nu accepta sa primeasca mai putin, asa cum se intampla si in cazul lui Momcilovici, Gnohere sau Alexandru Stan, dupa cum scrie cotidianul Gazeta Sporturilor In contractul lui Planici exista clauza potrivit careia clubul ar putea sa extinda acordul pentru inca un an cu sarbul. De aceea conducerea spera ca poate sa impiedice plecarea pe gratis a lui Planici in vara.FCSB a platit pentru sarb 400.000 de euro in vara lui 2017, celor de la Vojvodina Novi Sad."Legal, nu exista nicio baza pentru micsorarea salariilor. Daca Planic accepta sa renunte la banii lui, foarte bine! El alege, eu nu pot sa ma opun. I-am explicat doar ca banii din contract sunt ai lui, face cu ei ce crede el", a fost reactia lui Zvonko Milojkovici, agentul impresarului, la auzul intentiei lui Gigi Becali , conform sursei citate mai sus.Clauza de reziliere a lui Bogdan este de 10 milioane de euro, din aceasta cauza Becali refuzand oferte tentante si in trecut, una din ele venita chiar din Bundesliga, de la Eintracht Frankfurt.Citeste si:D.A.