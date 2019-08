Cine va sta pe banca FCSB la urmatorul meci, dupa ce negocierile cu Toni Conceicao au picat

Ziare.

Potrivit spuselor lui Gigi Becali , pe banca ros-albastrilor se va afla Vergil Andronache, cel care a pregatit echipa si pentru meciul cu Astra."Deocamdata tot Andronache va sta pe banca la meciul cu Mlada. Vom vedea ce va fi mai incolo", a spus Becali.Andronache a fost secundul lui Bogdan Andone, cel care si-a dat demisia saptamana trecuta, nemultumit de faptul ca Becali dicta absolut tot la echipa.Gigi Becali mai spera insa sa-l convinga pe Toni Conceicao sa accepte oferta primita pentru a gasi un antrenor permanent.Toni Conceicao are o experienta vasta in fotbalul romanesc, fiind de trei ori antrenorul lui CFR Cluj , ultima data in sezonul precedent.De asemenea, in tara noastra el a mai antrenat formatiile Astra si FC Brasov.C.S.