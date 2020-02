Concluzia trasa de Cosmin Olaroiu dupa derbiul Dinamo - FCSB

Ziare.

com

La finalul partidei, Olaroiu a declarat ca a vazut un meci slab, in care a remarcat doar atitudinea jucatorilor."Un meci calitativ nu extraordinar, dar datorita atmosferei din tribuna si rivalitatii de foarte mult timp dintre cele doua echipe, cred ca a fost putina determinare, ambitie... dar cam atat, din pacate.Nu pot sa judec, au fost niste circumstante... au luat un cartonas rosu, pana atunci meciul era altul, dupa aceea au gestionat intr-un mod diferit meciul si probabil asta i-a costat", a spus Olaroiu, conform Telekom Sport.Amintim ca Dinamo a castigat cu 2-1 derbiul Romaniei cu FCSB . Golurile au fost marcate de Andrei Sin si Vali Lazar pentru Dinamo, respectiv Florin Tanase pentru FCSB.Dupa acest rezultat, FCSB ocupa locul 3 in Liga 1 , cu 43 de puncte, sase sub liderul CFR Cluj In schimb, Dinamo a urcat pe locul 8, cu 34 de puncte, si va juca in play-out si anul acesta.In ultima etapa a sezonului regulat, FCSB va primi vizita Chindiei Targoviste, iar Dinamo se va deplasa la Gaz Metan Medias.C.S.