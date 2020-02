Cornel Dinu lanseaza critici dure dupa derbiul dintre Dinamo si FCSB

Ziare.

Dinu spune ca partida de pe National Arena nu a fost un derbi , ci o "rusine"."Asta a fost meci?! Nu stiu cum l-au vazut altii, dar eu am vazut o rusine de meci. S-au jucat efectiv vreo 30 de minute, restul a fost o tranta generala, singura salvare a marelui derby ar fi fost sa se ciocneasca Salvarile, sa-si sparga radiatoarele si sa se opreasca meciul!Nu cred ca am asistat vreodata la un meci in halul asta. Poate ar fi o scuza ca lovitura de incepere a dat-o un campion european la lupte. Probabil ca i-a inspirat pe jucatori sa se ia doar la tranta, la tururi de sold, la piedici, la lovituri infioratoare, la ipponuri si asa mai departe... Repet, nu cred ca s-au jucat mai mult de 30 de minute efectiv, asta cand in mod normal un meci are 55-60 de minute de joc efectiv", a spus Dinu pentru Fanatik Apoi, Dinu i-a pus la zid pe jucatorii de la FCSB, la care nu a observat nimic bun."Pentru mine prestatia a fost jalnica de ambele parti, dar, intr-un fel, Dinamo a aratat mai bine decat FCSB, in sensul ca mi s-au parut mai bine asezati in teren si mai bine pregatiti fizic. Asa-zisii jucatori de mare perspectiva ai FCSB-ului au impresionat doar prin tunsorile aerodinamice, care, insa, nu i-au ajutat deloc la marirea vitezei de joc, de patrundere, care a fost sublima, dar le-a lipsit cu desavarsire", a mai spus Dinu."E interesant... de fapt spune multe faptul ca singura executie de clasa a reusit-o Sin, care nu a mai jucat din august... Deci nu mai intelegi nimic... a fost singura executie de remarcat, dar si aia de pe loc, din faza fixa, ca din miscare n-a fot absolut nimic si este deplorabil, pentru mine, sa vezi niste jucatori atat de prezentati ca mari sperante la FCSB, care nu au absolut niciun fel de viteza, de forta de patrundere, de siguranta cu mingea la picior. Ma refer la Morutan, la Olaru, la Coman, chiar si la Tanase", a adaugat Dinu.Amintim ca Dinamo a castigat cu 2-1 derbiul Romaniei cu FCSB . Golurile au fost marcate de Andrei Sin si Vali Lazar pentru Dinamo, respectiv Florin Tanase pentru FCSB.Dupa acest rezultat, FCSB ocupa locul 3 in Liga 1 , cu 43 de puncte, sase sub liderul CFR Cluj In schimb, Dinamo a urcat pe locul 8, cu 34 de puncte, si va juca in play-out si anul acesta.In ultima etapa a sezonului regulat, FCSB va primi vizita Chindiei Targoviste, iar Dinamo se va deplasa la Gaz Metan Medias.C.S.