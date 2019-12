Cotele fotbalistilor din Liga 1 au fost actualizate: Cine e cel mai valoros jucator

Ziare.

com

Dupa ultimele actualizari facute de nemti, cel mai valoros fotbalist din Liga 1 a devenit Florinel Coman.Acesta este evaluat la 5.5 milioane de euro, in crestere cu 2 milioane de euro. El l-a egalat astfel pe colegul sau de la FCSB , Dennis Man.Pe locul 3 se afla Alexandru Cicaldau, evaluat de nemtil a 4.5 milioane de euro, in cresterer cu 500 de mii de euro. Constantin Budescu se afla pe locul 4, cu o cota de piata de 4 milioane de euro, in timp ce pe locul 5 este Billel Omrani de la CFR Cluj , evaluat la 3.6 milioane de euro, in crestere cu 600 de mii de euro.Rezerva la FCSB, Cristi Manea este evaluat la 3.2 milioane de euro si ocupa locul 6. Cota sa a scazut cu 800 de mii de euro dupa ce a devenit rezerva lui Vali Cretuu.Arlauskis (CFR Cluj, 2 milioane euro) - Manea (FCSB, 3.2 milioane euro), Burca (CFR Cluj, 2 milioane euro), Planic (FCSB, 2.3 milioane euro), Bancu (U Craiova, 2.5 milioane euro) - Djokovic (CFR Cluj, 2.2 milioane euro), Cicaldau (U Craiova, 4.5 milioane euro), Man (FCSB, 5.5 milioane euro), Budescu (Astra, 4 milioane euro), Coman (FCSB, 5.5 milioane euro) - Omrani (CFR Cluj, 3.6 milioane euro).C.S.