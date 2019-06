Craiova a transferat un fost jucator al FCSB - oficial

Ziare.

Mijlocasul albanez in varsta de 24 de ani a fost cumparat de la Poli Iasi cu 150 de mii de euro."Kamer Qaka a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil pe patru ani, cu optiune de prelungire pe inca un an", au transmis oltenii.De notat este si faptul ca banii platiti pentru Qaka vor ajunge la FCSB, in contul unei datorii pe care Poli Iasi o are la echipa lui Becali.Potrivit televiziunilor de stiri, albanezul va avea un salariu de 10 mii de euro lunar la formatia din Banie.M.D.