Cristiano Bergodi explica motivul pentru care FCSB nu reuseste sa-si gaseasca un antrenor

Tehnicianul italian a precizat ca in perioada in care a pregatit echipa lui Becali nu a avut parte de implicarea acestuia in alcatuirea formatiei de start."Ma mir ca inca nu au un antrenor acolo, ma rog de fapt au un antrenor, pentru ca e o echipa care are o oarecare traditie. E totusi echipa domnul Becali si cred eu ca sunt probleme acolo. Nu m-a cautat si in acest moment nu mi se pare un subiect important, pentru ca nu mi se pare corect. Aceasta echipa are un antrenor si nu mi se pare corect sa vorbesc despre FCSB. Nu stiu de ce nu accepta nimeni sa antreneze acolo, sunt probleme, voi stiti mai bine. Normal ca fiecare antrenor se gandeste ca ar vrea sa aiba libertatea de a face ceva dupa care plateste pentru rezultate . Pentru ca fiecare antrenor plateste pentru rezultate. Probabil ca in acest moment nu exista aceasta libertate. Repet, din ceea ce citesc, eu cat am fost acolo trei luni a fost bine, nimeni nu s-a implicat in primul '11' sau altceva. Am avut vreo 2-3 intalniri cu domnul Becali si atat. Pentru mine pot sa spun ca a fost in regula situatia, nu s-a implicat niciodata, am avut libertate la acea vreme", a declarat Bergodi.El s-a aratat surprins de faptul ca antrenorul Mircea Lucescu a intrat in vestiarul FCSB inaintea meciului cu Mlada Boleslav pentru a le tine un discurs jucatorilor: "Sunt un pic surprins de faptul ca au avut nevoie de ajutor. Domnul Mircea Lucescu e un antrenor extraordinar, il stiu din perioada in care eram jucator. Si am un mare respect pentru el. Dar eu am ramas surprins ca au avut nevoie sa intre el in vestiar pentru un sfat sau o motivatie in plus. Mircea Lucescu este un simbol aici, e un antrenor foarte, foarte important, dar nu inteleg de ce trebuie un mare antrenor sa dea motivatie unei echipe pe care nu o antreneaza. Acolo trebuie sa fie un antrenor, un conducator, un director sportiv. Conducatorii si antrenorul trebuie sa dea aceasta motivatie".Vicecampioana Romaniei, FCSB, este pregatita de la demisia lui Bogdan Andone de antrenorul interimar Vergiliu Andronache. Finantatorul Gigi Becali a negociat in aceasta saptamana cu portughezul Antonio Conceicao preluarea echipei, dar nu a ajuns la niciun acord, declarand ulterior ca are o lista lunga de antrenori pe care ii are in vedere.Inaintea meciului cu Mlada Boleslav, din prima mansa a turului 3 preliminar al Europa League, reputatul antrenor Mircea Lucescu a fost prezent in vestiarul echipei FCSB, unde le-a tinut un discurs motivational jucatorilor, la rugamintea lui Becali, ulterior urmarind partida din tribune, de unde si-a luat notite.