Culisele plecarii lui Edi Iordanescu de la Medias: Furios dupa un transfer la FCSB

Potrivit celor de la Fanatik , Iordanescu, in calitate de manager general al Gazului, a negociat o buna perioada de timp cu Gigi Becali transferul lui Valentin Cretu la vicecampioana.Initial, Iordanescu a solicitat jumatate de milion de euro in schimbul fundasului, insa a acceptat ca Mediasul sa primeasca 300 de mii de euro, plus un jucator, pe Claudiu Belu. Astfel, clubul incasa o suma frumusica, iar echipa nu ramanea descoperita, primind un fotbalist ce evolueaza pe aceeasi pozitie.Cu putin timp inainte ca mutarea sa fie realizata, Cretu a negociat cu clubul prelungirea contractului, moment in care s-ar fi petrecut ceva extrem de curios.Presedintele ardelenilor, Ioan Marginean, a acceptat sa introduca in noul acord al jucatorului o clauza de reziliere in valoare de 125 de mii de euro, asta desi clubul negociase cu FCSB pe bani mult mai multi!Dupa ce contractul a fost parafat, intelegerea dintre Becali si Iordanescu a picat, iar FCSB l-a transferat pe Cretu platind numai clauza de reziliere.Ulterior, antrenorul mediesenilor a cerut conducerii sa aduca o serie de jucatori pentru a acoperi "gaurile" din lot, insa sefii l-au ignorat.Infrangerea din Cupa, in fata unei echipe din Liga 3, a fost momentul in care Iordanescu junior a pus punct si a anuntat ca pleaca de la Medias.