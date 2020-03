Cum au reactionat fotbalistii de la FCSB cand au aflat ca Becali le-a micsorat salariile cu 50%

Ziare.

Patronul ros-albastrilor l-a informat pe capitanul Florin Tanase de aceasta decizie, iar acesta a transmis mai departe.Totusi, jucatorii de la FCSB au acceptat micsorarea salariilor si nu vor face memorii la Federatia Romana de Fotbal."Am discutat cu capitanul de echipa, iar el a vorbit pe grupul lor cu baietii. Ulterior am fost informat ca toti jucatorii au aceptat micsorarea contractelor cu 50 la suta. Baietii au fost de mare caracter, iar eu ii asigur ca nu vor ramane mereu cu aceste contracte.Cand o sa ne revenim financiar dupa aceasta criza ei isi vor primi salariile asa cum le aveau pana acum. Vali Argaseala si cu oamenii din club lucreaza acum la acte, iar joi baietii se vor duce la baza sa semneze documentele! Vor avea la ei si acte ca sa le prezinte autoritatilor daca vor fi opriti in trafic pentru control. Niciun jucator nu va merge ilegal pe strada", a spus Becali pentru ProSport. Micsorarea salariala este valabila pana in luna octombrie.Harlem Gnohere - 10.000 de euro pe luna (castiga 20.000 de euro pe luna)Adi Popa - 10.000 de euro pe luna (castiga 20.000 de euro pe luna)Florin Tanase - 8.750 de euro pe luna (castiga 17.500 de euro pe luna)Florinel Coman - 7.750 de euro pe luna (castiga 15.500 de euro pe luna)Dennis Man - 7.750 de euro pe luna (castiga 15.500 de euro pe luna)C.S.