Cum explica Bogdan Vintila esecul celor de la FCSB in partida derbi cu CFR Cluj

Un meci decis de eliminarea lui Planici din minutul 76, fault in postura de ultim aparator, din cauza gafei lui Nedelcu. Iar cronica intalnirii o puteti reciti mai jos:La finalul partidei, la televiziunea DigiSport, Vintila a incercat sa explice cauzele esecului, dand vina si pe terenul prost de pe stadionul din Gruia, pe modul greoi in care a evoluat din nou CFR Cluj, in inconfundabilul stil Dan Petrescu "Stiam ca va fi un meci dificil, terenul nu ne-a permis sa jucam ceea ce ne propusesem. Chiar si asa, in toata aceasta incrancenare a adversarului, am reusit sa punem mingea jos si sa o ducem spre poarta lor. Nu am putut insa sa marcam, am facut fata acestui joc in forta a CFR-ului. O neglijenta as spune ca a dus la acest rezultat, pe final. Meci care se indrepta spre un 0-0 echitabil as spune eu.Au mai fost multe puncte diferenta intre noi si ei, mai sunt multe etape si multe puncte puse in joc, vom vedea ce va fi. Nu sunt dezamagit de jucatori , invatam din greseli, din fiecare joc. Astazi la ce joc a propus CFR a fost singura modalitate in care puteam sa jucam in fata lor.Vom vedea ce analiza va fi la joc, eu imi protejez jucatorii, dar in vestiar am discursul meu, separat de ce spun in public, in fata media", a mai adaugat fostul portar de la Rapid sau FC Arges.FCSB se afla acum la 8 puncte in spatele celor de la CFR Cluj, e drept si cu un meci in minus de disputat, joi in restanta cu FC Voluntari.D.A.