Cum rateaza Florinel Coman transferul carierei dupa evolutia modesta din derbiul cu Dinamo

Ziare.

com

Italienii de la AS Roma si-au trimis reprezentantii pe National Arena , avandu-l ca tinta principala pe Florinel Coman, anunta mai multe publicatii din Italia.Totusi, evolutia lui "Mbappe" a fost lamentabila, iar mijlocasul lateral a fost scos in partea secunda.In schimbul lui Florinel Coman, Becali cerea 20 de milioane de euro, dar jocul acestuia a fost mult sub asteptari.Florinel Coman este golgheterul FCSB, cu 13 goluri si 9 pase decisive in toate competitiile din acest sezon.Recent, Becali spunea ca a avut o oferta de 9 milioane de euro din SUA pentru 50% din drepturile federative ale lui Coman.C.S.