Dan Petrescu, dupa ce FCSB a transferat un jucator dorit de CFR Cluj: L-am pierdut pe "Messi"

Ziare.

com

Cele doua echipe s-au luptat pentru semnatura fundasului dreapta Cristian Manea, dar acesta a ales sa semneze cu FCSB."Imi pare rau ca Cristi Manea nu mai este la CFR Cluj, am zis ca daca va pleca, il vom pierde pe Messi! El a fost Messi pentru Cluj, a fost jucatorul U21 care a jucat meci de meci, nu s-a simtit ca era asa de tanar. A jucat la fel ca toti, a jucat excelent doi ani. Acum ne bazam pe Costache, pe Itu, si au jucat foarte bine, sa vedem cat vor rezista.Acest sistem cu sezon regulat si playoff ii avantajeaza pe FCSB, Viitorul , Craiova, pentru ca noi nu avem prea multe solutii. Cristi Manea este o pierdere foarte mare si un castig sigur pentru FCSB", a spus Dan Petrescu pentru Digi Sport Manea a semnat un contract valabil pe un sezon cu FCSB si va fi imprumutat de la gruparea cipriota Apollon FC Ros-albastrii vor avea o clauza de cumparare in valoare de 2.5 milioane de euro, iar salariul jucatorului e estimat la 30 de mii de euro pe luna.Jucatorul in varsta de 22 de ani a evoluat in sezoanele precedente la CFR Cluj si a fost format de Viitorul Constanta.C.S.