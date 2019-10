Daniel Pancu dezvaluie ca Gigi Becali a "suflat" in ultima clipa un jucator Rapidului: A intrat FCSB pe fir si l-a luat

Ziare.

Daniel Pancu, tehnicianul din Giulesti, a marturisit intr-o emisiune TV ca Rapid a fost foarte aproape in vara sa se inteleaga cu noul transfer al lui FCSB, portarul Stefan Tarnovanu, 19 ani, adus de gruparea lui Gigi Becali de la Poli Iasi "Tarnovanu trebuia sa ajunga la noi in ultima zi de transferuri. El nu juca la Iasi, dar uite ca Mihai Teja i-a dat sanse si acum a intrat pe fir FCSB si l-a luat", a declarat Pancu, intr-o emisiune la DigiSport.FCSB l-a cumparat pentru 200.000 de euro pe Tarnovanu de la Iasi, plus TVA, iar jucatorul va ramane pana in vara viitoare la echipa moldava. Insa, daca evolutiile internationalului de juniori , care a inceput deja sa fie titular la Iasi, vor fi din ce in ce mai bune, FCSB poate activa o clauza care sa il aduca inca din iarna la Bucuresti.In plus, Iasiul va castiga si 15 la suta din suma pe care o vor incasa cei de la FCSB in cazul unui transfer ulterior al fotbalistului in varsta de 19 ani.Tot 200.000 de euro a mai achitat Gigi Becali si pe un alt jucator adus de FCSB in aceasta vara de la Poli Iasi, e vorba de Ionut Pantiru, fundas stanga.Cota de piata a lui Tarnovanu este de 100.000 de euro in acest moment.D.A.