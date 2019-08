De ce pleaca MM Stoica de la echipa lui Becali

Ziare.

As vrea sa spun inca de la inceput ca nu cred argumentul rudei grav bolnave. Sigur, nu neg nicio clipa faptul ca Stoica are o ruda bolnava si ca vrea sa fie alaturi de aceasta, este viata privata a omului si nimeni nu are dreptul sa se indoiasca de asta. Din punctul meu de vedere, retragerea lui MM de la FCSB este una ce are in spate motive profesionale. Chiar unul singur, pe numele sau Gigi Becali In urma cu numai cateva zile, cel care se autointituleaza cel mai bun manager din fotbalul romanesc avea planuri mari de viitor. Sustinea ca din septembrie ar putea reveni pe o functie executiva la FCSB, avand din nou drept de semnatura, de a negocia si de a fi cu adevarat mana dreapta a patronului echipei.Apoi, brusc, el a anuntat ca are probleme personale si ca simte nevoia unei pauze mai lungi.Dar ce s-a intamplat in aceasta perioada spune multe despre motivul pe care MM refuza inca sa-l faca public. Intre cele doua declaratii diametral opuse directorul sportiv al FCSB a vazut cum antrenorul echipei, la randul sau un secund devenit interimar si apoi "uns" principal a demisionat pentru ca n-a mai suportat presiunea patronului.In goana disperata de a gasi un tehnician intr-un interval de 24 de ore, pentru ca vicecampioana sa nu fie condusa de un secund al secundului in Europa League, el l-a propus pe italianul Mangia, fostul antrenor al Craiovei, insa Becali a refuzat din start propunerea si a demarat negocierile cu Toni Conceicao, acestea esuand pana la urma.Aflat in situatia de a manageria o echipa cu perspective sumbre, pe care niciun antrenor decent nu vrea sa o pregateasca si cu un patron care isi imagineaza ca a dobandit cunostinte fotbalistice, Stoica a decis sa plece.Astfel, imaginea lui de manager de succes nu va fi atat de afectata de foarte probabila ratare a calificarii in grupele Europa League, dar si de o noua lupta pentru titlu incheiata in cel mai bun caz pe locul 2.In plus, pare si o lupta a orgoliilor intre cei doi, Becali si Mihai Stoica . Pana sa intre la inchisoare, MM era numarul 2 in club, avand nu doar drept de a semna si a negocia pentru FCSB, ci si de a-si impune unele decizii, mai ales in privinta transferurilor. Dupa ce a fost eliberat, el s-a vazut pus in situatia de nu mai putea face aceste lucruri, pierzandu-si si influenta pe care o avea pe langa Becali.Fara perspectiva de a se afla in staff-ul unei echipe de succes, fara perspectiva de a lua decizii si fara perspectiva de a mai putea influenta deciziile patronului, Stoica a ales sa plece.Este foarte posibil sa fie o plecare temporara, ca el sa faca cativa pasi in fata pentru a-l lasa pe Becali sa ingroape echipa de unul singur, urmand a reveni apoi langa acesta ca un salvator, incercand sa redreseze o nava ce pare totusi condamnata la scufundare.