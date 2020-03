Decizia luata de Becali dupa ce FCSB a ajuns la 4 meciuri la rand fara victorie

Ziare.

Finantatorul ros-albastrilor a anuntat ca nu se va mai implica deloc la echipa si il va lasa pe Bogdan Vintila sa faca singur primul 11 si schimbarile."Incepe Postul, iar de acum inainte vad meciurile si atat. In rest, la revedere! O sa vad meciul si inchid televizorul. Va fi liniste la echipa. Este treaba lor, sa faca ce vor. Nu ma mai implic", a afirmat Becali la Realitatea Plus.Amintim ca FCSB a inceput cu stangul play-off-ul Ligii 1 si a facut doar 2-2 pe terenul lui FC Botosani.Gruparea ros-albastra are 23 de puncte, trei mai putin decat CFR Cluj , care are insa si un meci mai putin disputat.In urmatoarea etapa a play-off-ului Ligii 1, FCSB va intalni Universitatea Craiova , duminica.C.S.