Decizia luata de Becali, dupa ce FCSB si-a aflat posibila adversara din play-off-ul pentru grupele Europa League

Ziare.

com

Daca va trece de Mlada Boleslav, FCSB se va duela in play-off cu invingatoarea dintre Vitoria (Portugalia) si Ventspils (Letonia).Vicecampioana a avut noroc la tragerea la sorti, iar acest lucru l-a determinat pe Gigi Becali sa investeasca din nou in transferuri."Va veni sigur un fundas central, poate chiar doi. Nu-i cunosc cine sunt, doar ca avem nevoie de ei. Acum am si eu alt curaj sa investesc cand stiu ca avem sanse mai mari. Tu iti dai seama ce echipa vom avea acum, dupa ce revin si accidentatii? Ii vom decapita pe toti!", a spus Becali la Digi Sport.Apoi, Becali a mentionat ca este foarte fericit ca FCSB s-ar putea duela cu Vitoria."Aaa, chiar ii spuneam lui Meme ca vom cadea cu portughezii. Pe cuvant de onoare, mi se ridica parul pe mine! Asta e mai usoara decat toate! Acum stai sa trecem de astia de la Mlada prima data!", a adaugat Becali.Meciurile din playoff-ul Europa League se vor juca pe 22 august (turul) si 29 august (returul).C.S.