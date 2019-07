Decizia tribunalului i-a descumpanit pe jucatorii FCSB: "N-am inteles nimic"

Ziare.

com

Mijlocasul Florin Tanase a marturisit recent ca nu a inteles nimic din sentinta si ii arata cu degetul pe suporterii stelisti."N-am inteles nimic din aceasta decizie. Nu stiu ce inteleg cei care merg la meciurile lui CSA. Cand eram mic, mergeam in Ghencea la meciurile Stelei. Pentru mine, FCSB este Steaua !", a spus Tanase intr-o conferinta de presa.Instanta a stabilit ca palmaresul Stelei apartine Clubului Sportiv al Armatei, iar juristul "militarilor", Florin Talpan, sustine caFCSB nu are in momentul de fata niciun trofeu in panoplie.Asta pentru ca avocatii lui Becali au cerut si ei recunoasterea palmaresului pentru perioada 2003 - prezent, o solicitare respinsa de judecator.M.D.