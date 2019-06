Declaratiile antrenorului celor de la FCSB, Bogdan Andone, dupa amicalul spectaculos jucat cu Viitorul

Ziare.

com

Un amical cu multe goluri si mult spectacol, care s-a disputat vineri dimineata, in care s-a remarcat noul transfer al bucurestenilor, Razvan Oaida de la FC Botosani, cu 2 goluri marcate. Al treilea gol a fost marcat de Florin Tanase.Viitorul a marcat prin Gabi Iancu, de doua ori, si Munteanu, ultimul dupa o gafa a lui Cristi Balgradean.Dupa meci, antrenorul Andone a fost foarte suparat pe elevii sai pentru prestatia lor din aparare: "Sper ca din punct de vedere ofensiv, vom mai vedea astfel de evolutii ale echipei mele in sezonul viitor. Nu insa si din punct de vedere defensiv. Nu-mi doresc sa iau trei goluri. Intr-un fel e bine ca s-a intamplat acum, ca sa mai vedem unde si ce mai avem de lucrat. In plus, trebuie sa intelegem ca sunt momente in care e bine sa ataci, dar si momente in care esti sub presiune si este de evitat constructia.Nu stiu daca sunt multe, au fost lucruri foarte bune, cu multe situatii de a marca in afara celor trei goluri. Am avut o organizare defensiva destul de buna, ca joc, ca atitudine. Din pacate, greseala de la golul trei, dar si greseala de interpretare la golul doi, din care a iesit penaltiul, ne-au costat egalarea", a fost declaratia lui Andone, conform cotidianului Fanatik Inainte de startul sezonului, FCSB va mai avea un amical, joia viitoare cu CS Mioveni, echipa de liga secunda. Stelistii vor avea startul sezonului pe 11 iulie cu Milsami, in primul tur preliminar al UEFA Europa League.In prima etapa de Liga 1 , FCSB va fi gazda cu AFC Hermannstadt.FCSB a terminat ultimele 4 sezoane de campionat pe locul secund.D.A.