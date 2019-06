Denis Alibec si-a gasit echipa

Ziare.

Atacantul roman este foarte aproape de un transfer in Turcia, la Gaziantep, conform informatiilor publicate de presa locala Aceasta echipa va fi preluata de Marius Sumudica , cel care se afla deja in Turcia la negocieri.Presa din Turcia scrie ca Alibec este primul jucator pe care Sumudica l-a cerut baskanilor pentru a semna.In ultimul sezon din Liga 1 , Denis Alibec a marcat 5 goluri in 26 de partide disputate in tricoul celor de la Astra.Giurgiuvenii spera sa obtina macar 1 milion de euro in schimbul jucatorului in varsta de 28 de ani.C.S.