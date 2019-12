Dennis Man, pe cale sa prinda transferul carierei: E dorit de un gigant al Europei

Ziare.

Jucatorul in varsta de 20 de ani se afla pe lista spaniolilor de la FC Sevilla, conform Fichajes Conform sursei citate, impresarul Sascha Empacher, partenerul Anamariei Prodan, a avut o intalnire cu Monchi, directorul sportiv de la Sevilla.Scopul a fost ca jucatorul Mohamed Elneny (Besiktas) sa fie propus la Sevilla, insa Monchi l-a intrebat despre Dennis Man si Mbawana Samatta (Genk).Man are un sezon destul de slab, cu doar un gol marcat in Liga 1 , dar ramane cu o cota buna la nivel continental pentru evolutiile de la nationala de tineret. Gigi Becali spera sa obtina cel putin 15 milioane de euro in schimbul jucatorului adus de la UTA Arad.C.S.