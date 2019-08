Dezvaluirile omului dat afara de Becali: "Clubul nu are nutritionist"

Ziare.

Omul dat afara de Gigi Becali dupa o lunga serie de accidentari transmite ca si alimentatia deficitara a contribuit la problemele musculare ale jucatorilor."Clubul nu are nutritionist, medicul facea meniul. Exista colaborare intre noi, dar parerea mea, in multe situatii ar trebui sa stie si jucatorii in unele momente cum sa asocieze alimentele. Fotbalistii trebuie sa stie cate calorii sa consume zilnic, in functie de efortul pe care il fac. Si la FCSB a fost o situatie extrema, pentru ca a fost o perioada foarte grea. Trebuie sa stii cum sa mananci, cand, cat", a spus preparatorul fizic la Digi Sport Managerul sportiv al echipei, Mihai Stoica , a intervenit si a anuntat ca medicul si chiar bucatarul sunt si nutritionisti!"Am vrut sa intervin pentru ca acum constat cu surprindere ca a fost o crasa lipsa de comunicare intre Marian si colegii lui. El nu stie faptul ca medicul nostru, Aramitu, are un curs de nutritie la Barcelona . Inclusiv bucatarul are curs de nutritie. Probabil nu a fost o comunicare intre ei daca nu stie acest lucru. Ma uit la emisiune de la inceput si inteleg ca am avut ghinion", a spus Stoica.Totusi, dupa concedierea lui Lupu, Gigi Becali a anuntat public ca vrea sa angajeze un nutritionist, semn ca respectivele cursuri facute de bucatar si medic nu l-au convins.