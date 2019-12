Dorin Rotariu a recunoscut ca a refuzat o oferta concreta de la FCSB: Nu era o optiune pentru mine

Ziare.

Rotariu, nepotul fostului mare jucator Iosif Rotariu, a recunoscut ca acum un an si jumatate a refuzat o oferta de la FCSB. La 24 de ani, timisoreanul spune si ca au mai fost discutii si cu o alta echipa de top din Liga 1 "Cu FCSB nu am discutat anul asta, am vorbit acum un an si jumatate. Am avut o oferta din Liga 1, nu oficiala, insa au fost discutii, era complicat sa vin pentru ca era sub forma de imprumut, nu era o optiune pentru mine. Ma bucur sa stiu ca am avut optiunea de a ma intoarce", a declarat sportivul roman intr-un interviu pentru televiziunea Sport.ro Jucatorul roman este in prezent fotbalist la Astana, in Kazahstan, echipa unde s-a transferat la finele lunii februarie 2019.Rotariu e cotat la 2,2 milioane de euro, iar in acest sezon a marcat 7 goluri , oferind si sase pase de gol.In trecut, Dorin Rotariu a fost aproape si de un transfer in liga secunda germana, la Arminia Bielefeld, insa romanul nu a trecut vizita medicala.D.A.