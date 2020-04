Doua echipe de top lupta pentru semnatura lui Florinel Coman

Ziare.

Potrivit Torino Granata este vorba despre AS Roma si Fiorentina , doua echipe de top din Serie A.Amintim ca Gigi Becali a anuntat, marti seara, ca a primit o noua oferta pentru Florinel Coman Propunerea a venit din partea unei formatii din Europa, al carei nume nu a fost dezvaluit de finantatorul "ros-albastrilor".8 milioane de euro si 10% dintr-un viitor transfer a oferit formatia in cauza, insa Becali cere 10 milioane de euro si 20% dintr-un eventual viitor transfer al internationalului roman in varsta de 21 de ani.Pe langa aceasta propunere, Becali are pe masa si o oferta de la o echipa din SUA, care propune 9 milioane de euro pentru 60% din drepturile federative ale lui Florinel Coman.Florinel Coman joaca la FCSB din 2017, cand a fost cumparat cu 3 milioane de euro de la Viitorul C.S.