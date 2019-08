Doua transferuri de marca la FCSB: Iata ce tineri de perspectiva sunt doriti de echipa lui Becali

Ziare.

Alex Pascanu, sub contract cu Leicester, si Adrian Rus, de la MOL Vidi, sunt fotbalistii pe care FCSB incearca sa ii transfere in aceasta perioada."Nu va pot confirma mutarea, pentru ca nu s-a intamplat. Este un interes, fara indoiala! Am mai spus-o si inaintea acestei incercari de transfer ca este o anomalie ca un astfel de jucator sa nu aiba echipa, in timp ce alti colegi de-ai lui deja au semnat. Cat despre negocieri, totul tine de intimitatea clubului, dar atunci cand vom oficializa vom anunta imediat", a spus Raducan la DigiSport atunci cand a fost intrebat despre transferul lui Pascanu.In ceea ce il priveste pe Rus, oficialul FCSB sustine ca echipa pe care o reprezinta isi permite sa faca o astfel de mutare."Da, exista interes si pentru Rus! De fapt, nu facem decat sa continam politica initiata de Gigi Becali in ultimii ani, aceea de a incerca sa aducem cei mai promitatori tineri jucatori si ne mandrim cu asta. Este clar ca avem nevoie de fundasi centrali de calitate, pentru ca am suferit mult la acest capitol in ultimii ani. Este o pozitie extrem de importanta si daca tot avem posibilitatea financiara sa facem asta, de ce nu. Acum, sa vedem daca si vom reusi, pentru ca exista concurenta pe piata", a mai declarat Raducan.Alex Pascanu are 20 de ani si este legitimat la fosta campioana a Angliei, Leicester, acolo unde nu are insa sanse de a juca.Englezii vor sa il vanda cu 600 de mii de euro si de el mai sunt interesati si cei de la CFR Cluj Adrian Rus are 23 de ani si este legitimat la ungurii de la MOL Vidi, insa situatia lui nu este tocmai buna dupa ce a fost trimis la echipa secunda pentru a-l forta sa renunte la convocarea la echipa nationala a Romaniei.Jumatate de milion de euro ar costa Rus, transferat recent in Ungaria.