Dumitru Dragomir anunta ca FCSB va vinde un jucator cu 13 milioane de euro

Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal spune ca, daca Florinel Coman se nastea intr-o tara din Vest, valora acum 40 de milioane de euro!"Stiti cu cat il vinde pe ala pe care a dat 2,3 milioane pe el? Cu 13 milioane, cel putin 13 milioane de euro. Coman se face de bani multi. Daca se nastea in Germania sau Spania sau Anglia era de 40 de milioane, dar e roman", a spus Dragomir pentru Telekom Sport Florinel Coman are 21 de ani si joaca la FCSB din 2017, cand a fost transferat de la Viitorul.In sezonul precedent, Coman a marcat 12 goluri si a oferit 10 pase de gol in cele 38 de meciuri disputate in tricolul "ros-albastrilor".3,5 milioane de euro e cota lui Florinel Coman, potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com.